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Дети

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ОМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1890

Дочь: Переведенцева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Шмелькова Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: имя не известно

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Смерть
Неизвестно
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