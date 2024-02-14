Зубин (Пишите 01284Mail.Ru) Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубин (Пишите 01284Mail.Ru) Александр Юрьевич

Зубин (Пишите 01284Mail.Ru) Александр Юрьевич

avatar

Место рождения

ГДР, г.Магдебург

Дата рождения

03.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1984

Отец: Зубин Юрий Васильевич

Мать: Зубина (Скороходова) Татьяна Валерьевна

Место жительства
Неизвестно
Образование
С ?.07.2001 по ?.06.2006
ВИТУ
Бракосочетание
04.04.2009

Жена: Зубина (Битяй) Алиса Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.01.2011

Сын: Зубин Максим Александрович

Мать ребёнка: Зубина (Битяй) Алиса Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.07.2012

Дочь: (Зубина) Ксения Александровна

Мать ребёнка: Зубина (Битяй) Алиса Александровна

Рождение ребёнка
30.01.2017

Дочь: (Зубина) Полина Александровна

Мать ребёнка: Зубина (Битяй) Алиса Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.