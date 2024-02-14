Зубин (Пишите 01284Mail.Ru) Александр Юрьевич
Место рожденияГДР, г.Магдебург
Дата рождения03.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1984
Место жительства
Неизвестно
Образование
С ?.07.2001 по ?.06.2006
ВИТУ
Бракосочетание
04.04.2009
Рождение ребёнка
13.01.2011
Сын: Зубин Максим Александрович
Мать ребёнка: Зубина (Битяй) Алиса Александровна
Рождение ребёнка
10.07.2012
Дочь: (Зубина) Ксения Александровна
Мать ребёнка: Зубина (Битяй) Алиса Александровна
Рождение ребёнка
30.01.2017
Дочь: (Зубина) Полина Александровна
Мать ребёнка: Зубина (Битяй) Алиса Александровна