Тамаровская (Гордеянова) Екатерина Ивановна
женский, родилась 12.04.1925, Казахстан, Семипалатинская обл., с. Покровка
умерла 2007, Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область
МатьГордеянова (Кравцова Или Губриева) КристинаНеизвестно г.р.
ОтецГордиян Иван ГригорьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Иванченко Владимир ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна10.08.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1925
Казахстан, Семипалатинская обл., с. Покровка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1949
Дочь: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Иванченко Владимир Иванович
Казахстан, Семипалатинская обл., с. Новоандреевка
Бракосочетание
Около 1953
Муж: не указан
Смерть
2007
Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область