Тамаровская (Гордеянова) Екатерина Ивановна 12.04.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Тамаровская (Гордеянова) Екатерина Ивановна

Автор
ЕД
Даутова Е.

женский, родилась 12.04.1925, Казахстан, Семипалатинская обл., с. Покровка

умерла 2007, Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

Мать
Гордеянова (Кравцова Или Губриева) КристинаНеизвестно г.р.
Отец
Гордиян Иван ГригорьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Иванченко Владимир ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна10.08.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1925

Отец: Гордиян Иван Григорьевич

Мать: Гордеянова (Кравцова Или Губриева) Кристина

Казахстан, Семипалатинская обл., с. Покровка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванченко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1949

Дочь: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Иванченко Владимир Иванович

Казахстан, Семипалатинская обл., с. Новоандреевка

Бракосочетание
Около 1953

Муж: не указан

Смерть
2007
Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

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