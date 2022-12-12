Мамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович
Место рождения
Дата рождения06.11.1852
Дата смерти15.11.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1868 по 1872
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1872 по 1877
Место жительства
С 1877 по 1891
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1891 по 1912
Смерть
15.11.1912