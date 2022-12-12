Мамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович

Мамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович

avatar

Место рождения

Висим, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

06.11.1852

Дата смерти

15.11.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Висим, Горноуральский, Свердловская область
Место жительства
С 1868 по 1872
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1872 по 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1877 по 1891
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1891 по 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.11.1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close