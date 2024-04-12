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Некрасова Светлана Анатольевна
Некрасова Светлана Анатольевна
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Древо
Место рождения
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
Дата рождения
20.03.1983
Пол
Женский
Отец
Некрасов Анатолий Федовович
1949 г.р.
Мать
Некрасова (Леднева) Антонина Михайловна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1983
Отец:
Некрасов Анатолий Федовович
Мать:
Некрасова Антонина Михайловна
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
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