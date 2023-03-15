Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Павел

Место жительства
Неизвестно
Высокое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Тихонова (Бунтина) Мария

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Высокое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Смерть
Неизвестно

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