Бунтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Павел
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Бунтина) ?
Отец ребёнка: Бунтин Павел
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Тихонова (Бунтина) Мария
Отец ребёнка: Бунтин Павел
Рождение ребёнка
1902
Смерть
Неизвестно