Савушкин Геннадий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкин Геннадий Геннадьевич

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

14.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1970

Отец: Савушкин Геннадий Александрович

Мать: Савушкина Анна Николаевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.12.1993

Сын: Савушкин Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Савушкина Елена Николаевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.1997

Дочь: Савушкина Анна Геннадьевна

Мать ребёнка: Савушкина Елена Николаевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.02.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савушкина Елена Николаевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.07.2013

Сын: Савушкин Всеволод Геннадьевич

Мать ребёнка: Савушкина Елена Николаевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савушкина Елена Николаевна

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