Савушкин Геннадий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1970
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1970
Рождение ребёнка
08.12.1993
Сын: Савушкин Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Савушкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
11.01.1997
Дочь: Савушкина Анна Геннадьевна
Мать ребёнка: Савушкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савушкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
13.07.2013
Сын: Савушкин Всеволод Геннадьевич
Мать ребёнка: Савушкина Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно