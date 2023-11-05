Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Петровна

Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1709 и 1717

Дата смерти

Между 1770 и 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1711 и 1720 г.р.

Дети

Между 1741 и 1742 г.р.
Между 1742 и 1751 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1709 и 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1725 и 1742

Муж: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Между 1741 и 1742

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1751

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1770 и 1782
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close