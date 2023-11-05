Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1709 и 1717
Дата смертиМежду 1770 и 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1725 и 1742
Муж: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1742
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1751
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Смерть
Между 1770 и 1782