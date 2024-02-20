Касьянов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1970
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1992
Дочь: Касьянова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Салимова Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.11.1993
Дочь: Касьянова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Салимова Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
30.11.1995
Сын: Касьянов Влад Александрович
Мать ребёнка: Салимова Светлана Геннадьевна