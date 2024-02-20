Касьянов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянов Александр Владимирович

Касьянов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1970

Отец: Касьянов Владимир Петрович

Мать: Касьянова (Полосина) Лидия Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимова Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
25.02.1992

Дочь: Касьянова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Салимова Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.11.1993

Дочь: Касьянова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Салимова Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
30.11.1995

Сын: Касьянов Влад Александрович

Мать ребёнка: Салимова Светлана Геннадьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.