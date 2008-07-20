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Белов Юрий Викторович

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Место рождения

Козлово, Шаховская, Московская область

Дата рождения

19.06.1940

Дата смерти

20.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1940

Отец: Белов Виктор Иванович

Мать: не указана

Козлово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1975

Сын: Белов Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Белова Лидия Григорьевна

Бухолово, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Лидия Григорьевна

Смерть
20.07.2008
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