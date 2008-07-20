Белов Юрий Викторович
Место рождения
Дата рождения19.06.1940
Дата смерти20.07.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1940
Отец: Белов Виктор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1975
Сын: Белов Виктор Юрьевич
Мать ребёнка: Белова Лидия Григорьевна
Бухолово, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Лидия Григорьевна
Смерть
20.07.2008