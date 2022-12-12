Колесник Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1957
Отец: Колесник Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
1981
Рождение ребёнка
17.09.1982
Дочь: Колесник Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Колесник Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
22.01.1985
Дочь: Лященко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Колесник Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1987
Дочь: Котова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Колесник Антонина Федоровна
Леваши, Речицкий район, Гомельская область
Развод
?.10.1988
Заспа, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край