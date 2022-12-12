Колесник Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Владимир Васильевич

Колесник Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

02.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1957

Отец: Колесник Василий

Мать: не указана

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
1981

Жена: Колесник Антонина Федоровна

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.09.1982

Дочь: Колесник Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Колесник Антонина Федоровна

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.01.1985

Дочь: Лященко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Колесник Антонина Федоровна

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.12.1987

Дочь: Котова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Колесник Антонина Федоровна

Леваши, Речицкий район, Гомельская область
Развод
?.10.1988

Жена: Колесник Антонина Федоровна

Заспа, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1994

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close