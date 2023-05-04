Белова Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1961
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1961
Отец: Белов Юрий Васильевич
Мать: Клавдия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1985
Дочь: Буданова Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Буданов Олег Валентинович
Рождение ребёнка
09.12.1986
Дочь: Зубкова (Буданова) Людмила Олеговна
Отец ребёнка: Буданов Олег Валентинович