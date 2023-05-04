Белова Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1961

Отец: Белов Юрий Васильевич

Мать: Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буданов Олег Валентинович

Рождение ребёнка
04.06.1985

Дочь: Буданова Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Буданов Олег Валентинович

Рождение ребёнка
09.12.1986

Дочь: Зубкова (Буданова) Людмила Олеговна

Отец ребёнка: Буданов Олег Валентинович

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