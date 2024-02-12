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Королев Иван

Место рождения

дер.Ханево Волоколамского рн Московской обл

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Ханево Волоколамского рн Московской обл
Рождение ребёнка
25.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Анна

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
27.06.1941

Дочь: Чиркова Анна

Мать ребёнка: Королева Анна

г Кярдлы Эстония
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Анна

Смерть
1941
неизвестно
Причина смерти: На войне
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