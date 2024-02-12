Королев Иван
Место рождениядер.Ханево Волоколамского рн Московской обл
Дата рождения1914
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева Анна
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
27.06.1941
Дочь: Чиркова Анна
Мать ребёнка: Королева Анна
г Кярдлы Эстония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Анна
Смерть
1941
неизвестно
Причина смерти: На войне