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Грабко Алексей Филимонович

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Место рождения

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская

Дата рождения

30.05.1909

Дата смерти

13.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909

Отец: Грабко Филимон Петрович

Мать: Грабко Мария Денисовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
12.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грабко Елена / Еля / Григорьевна

СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Военная награда
28.05.1944
Приказ 59 озенпрожр РГК Награжден медалью «За оборону Кавказа»
ЦАМО РФ , Ф - 449-9913-205
Военная награда
07.06.1944
Приказ ВС ОПА. № 18/н, Награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РЫ , Ф - 33-686044-4484
Рождение ребёнка
09.07.1947

Дочь: Руденко Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Грабко Елена / Еля / Григорьевна

СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Рождение ребёнка
15.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грабко Елена / Еля / Григорьевна

СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грабко Елена / Еля / Григорьевна

Смерть
13.02.1975
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Нововеличковская
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