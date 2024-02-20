Грабко Алексей Филимонович
Место рожденияРоссия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Дата рождения30.05.1909
Дата смерти13.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.05.1909
Отец: Грабко Филимон Петрович
Мать: Грабко Мария Денисовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
12.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грабко Елена / Еля / Григорьевна
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Военная награда
28.05.1944
Приказ 59 озенпрожр РГК Награжден медалью «За оборону Кавказа»
ЦАМО РФ , Ф - 449-9913-205
Военная награда
07.06.1944
Приказ ВС ОПА. № 18/н, Награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РЫ , Ф - 33-686044-4484
Рождение ребёнка
09.07.1947
Дочь: Руденко Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Грабко Елена / Еля / Григорьевна
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Рождение ребёнка
15.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грабко Елена / Еля / Григорьевна
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Ново-Величковская / ранее Кубанская обл.Темрюкский отд.ККВ /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1975
СССР Краснодарский кр.,Динской р-н ст.Нововеличковская