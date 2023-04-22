Саитгалин Тахир Валиша улы
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитгалина Нелли/Наиля Тахировна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1945
работал машинистом поезда
Смерть
Неизвестно