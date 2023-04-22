Саитгалин Тахир Валиша улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитгалин Тахир Валиша улы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитгалина Нелли/Наиля Тахировна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
С 1945
работал машинистом поезда
Смерть
Неизвестно

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