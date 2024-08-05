Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.12.1886
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Килочко) Анна Павловна
Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1907
Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: (Килочко) Мария Павловна
Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1921
Дочь: (Килочко) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
10.03.1925
Дочь: (Килочко) Фекла Павловна
Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
16.07.1927
Дочь: (Килочко) Виктория Павловна
Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1930
Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович