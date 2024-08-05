Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Место рождения

Ямна Гурна

Дата рождения

06.12.1886

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1886

Отец: Шмилык Иван Андреевич

Мать: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Килочко) Анна Павловна

Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Килочко Иван Павлович

Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Килочко Степан Павлович

Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: (Килочко) Мария Павловна

Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
21.11.1921

Дочь: (Килочко) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
10.03.1925

Дочь: (Килочко) Фекла Павловна

Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.1927

Дочь: (Килочко) Виктория Павловна

Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1930

Сын: Килочко Ярослав Павлович

Отец ребёнка: Килочко Павел Михайлович

Смерть
1960

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