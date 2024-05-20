Овчаренко Дмитрий Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчаренко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Семен (Георгий) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Михаил (Нонька) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
1930
Сын: Овчаренко Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно