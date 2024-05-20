Овчаренко Дмитрий Никанорович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Дмитрий Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Овчаренко Никанор Владимирович

Мать: Овчаренко Пелагея Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Семен (Георгий) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Михаил (Нонька) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
1930

Сын: Овчаренко Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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