Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения08.12.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1861 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1887 ст.
Сын: Высоцкий Николай Елисеевич
Отец ребёнка: Высоцкий Елисей Иосифович
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.
Сын: Высоцкий Михаил Елисеевич
Отец ребёнка: Высоцкий Елисей Иосифович
Рождение ребёнка
29.01.1896 ст.
Дочь: Высоцкая Анна Елисеевна
Отец ребёнка: Высоцкий Елисей Иосифович
Рождение ребёнка
02.11.1897
Отец ребёнка: Высоцкий Елисей Иосифович
Смерть
Неизвестно