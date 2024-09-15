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Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна

Место рождения

Искрисковщина, Сумська область

Дата рождения

08.12.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1861 ст.

Отец: Власенко Никифор Иванович

Мать: Власенко Ксения Никитична

Искрисковщина, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Елисей Иосифович

Рождение ребёнка
01.12.1887 ст.

Сын: Высоцкий Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Высоцкий Елисей Иосифович

Искрисковщина, Сумська область
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.

Сын: Высоцкий Михаил Елисеевич

Отец ребёнка: Высоцкий Елисей Иосифович

Искрисковщина, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1896 ст.

Дочь: Высоцкая Анна Елисеевна

Отец ребёнка: Высоцкий Елисей Иосифович

Искрисковщина, Сумська область
Рождение ребёнка
02.11.1897

Сын: Высоцкий Иосиф Елисеевич

Отец ребёнка: Высоцкий Елисей Иосифович

Искрисковщина, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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