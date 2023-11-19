Егор Анисимов
Место рождениядеревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Анисим Тимофеев
Мать: Параскева Харитонова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Торшин Иван Егоров
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
11.07.1863
Сын: Торшин Илья Егорович
Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева
Смерть
Неизвестно