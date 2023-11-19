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Егор Анисимов

Место рождения

деревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Анисим Тимофеев

Мать: Параскева Харитонова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Торшин Иван Егоров

Мать ребёнка: Александра Петрова

Ольсово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1863

Сын: Торшин Илья Егорович

Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева

Смерть
Неизвестно
Ольсово, Дмитровский, Московская область

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