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Шевченко Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1974

Сын: Шевченко Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Шевченко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
30.10.1981

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шевченко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1988

Сын: Шевченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шевченко Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Надежда Петровна

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