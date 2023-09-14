Шевченко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1974
Сын: Шевченко Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Шевченко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
30.10.1981
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Шевченко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
09.10.1988
Сын: Шевченко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шевченко Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно