Дзюба Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюба Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1972

Отец: не указан

Мать: Дзюба (Филатова) Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзюба (Ломакина) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
11.06.1997

Сын: Дзюба Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дзюба (Ломакина) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
24.10.2009

Сын: Матвей Михайлович Дзюба

Мать ребёнка: Дзюба (Ломакина) Светлана Александровна

Смерть
Неизвестно

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