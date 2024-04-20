Дзюба Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1972
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1972
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1997
Сын: Дзюба Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дзюба (Ломакина) Светлана Александровна
Рождение ребёнка
24.10.2009
Мать ребёнка: Дзюба (Ломакина) Светлана Александровна
Смерть
Неизвестно