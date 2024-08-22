Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларионов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тарасова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Тарасов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тарасова) Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Тарасов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Егорович
Отец ребёнка: Тарасов Егор