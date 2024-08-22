Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларионов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тарасова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Тарасов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тарасова) Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Тарасов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Егорович

Отец ребёнка: Тарасов Егор

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