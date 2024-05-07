Новиков Григорий 14.09.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Григорий

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Место рождения

Москва, 18 род.дом

Дата рождения

14.09.1980

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1980 г.р.

Дети

2001 г.р.
2003 г.р.
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Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1980

Отец: Новиков Александр

Мать: Новикова (Зеленкова) Ольга

Москва, 18 род.дом
Место жительства
Неизвестно
Грина 40-136, Москва, RU, 117628
Бракосочетание
27.01.2001

Жена: Новикова (Соколовская) Евгения

Рождение ребёнка
05.07.2001

Сын: Новиков Александр

Мать ребёнка: Новикова (Соколовская) Евгения

Рождение ребёнка
15.01.2003

Дочь: (Новикова) Любовь

Мать ребёнка: Новикова (Соколовская) Евгения

Рождение ребёнка
11.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (Соколовская) Евгения

Москва, Коломенская, Роддом при 7 ГКБ
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Рождение ребёнка
04.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (Соколовская) Евгения

Москва

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