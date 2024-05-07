Новиков Григорий
Место рожденияМосква, 18 род.дом
Дата рождения14.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1980
Отец: Новиков Александр
Москва, 18 род.дом
Место жительства
Неизвестно
Грина 40-136, Москва, RU, 117628
Бракосочетание
27.01.2001
Рождение ребёнка
05.07.2001
Сын: Новиков Александр
Мать ребёнка: Новикова (Соколовская) Евгения
Рождение ребёнка
15.01.2003
Дочь: (Новикова) Любовь
Мать ребёнка: Новикова (Соколовская) Евгения
Рождение ребёнка
11.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (Соколовская) Евгения
Москва, Коломенская, Роддом при 7 ГКБ
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Рождение ребёнка
04.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (Соколовская) Евгения
Москва