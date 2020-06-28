Курунин Аркадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1969
Дата смерти28.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1999 или Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борковская Екатерина Тадаушовна
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
28.06.2020