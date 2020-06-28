Курунин Аркадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курунин Аркадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1969

Дата смерти

28.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1999 или Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борковская Екатерина Тадаушовна

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
28.06.2020
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