Батюшков Тимофей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшков Тимофей Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1648

Дата смерти

После 1691

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1648

Отец: Батюшков Федот Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1691

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