Югансон Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮгансон Анна Ивановна

Югансон Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

17.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1911

Дочь: Антонова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Югансон Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон * Иванович(на)

Отец ребёнка: Югансон Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон # Иванович(на)

Отец ребёнка: Югансон Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Югансон Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон @ Иванович(на)

Отец ребёнка: Югансон Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон ? Иванович(на)

Отец ребёнка: Югансон Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон & Иванович(на)

Отец ребёнка: Югансон Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Югансон ? Иванович

Отец ребёнка: Югансон Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон ! Иванович(на)

Отец ребёнка: Югансон Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югансон / Иванович (на)

Отец ребёнка: Югансон Иван

Смерть
17.05.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close