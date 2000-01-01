Югансон Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти17.05.1973
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1911
Дочь: Антонова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Югансон Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон * Иванович(на)
Отец ребёнка: Югансон Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон # Иванович(на)
Отец ребёнка: Югансон Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Югансон Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон @ Иванович(на)
Отец ребёнка: Югансон Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон ? Иванович(на)
Отец ребёнка: Югансон Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон & Иванович(на)
Отец ребёнка: Югансон Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Югансон ? Иванович
Отец ребёнка: Югансон Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон ! Иванович(на)
Отец ребёнка: Югансон Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югансон / Иванович (на)
Отец ребёнка: Югансон Иван
Смерть
17.05.1973