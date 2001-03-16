Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти07.03.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1925
Сын: Щербинин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Щербинина Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Щербинин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Кузьмич
Смерть
07.03.1969