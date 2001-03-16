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Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

07.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1925

Сын: Щербинин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Щербинина Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Щербинин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Кузьмич

Смерть
07.03.1969
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