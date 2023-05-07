Мухамедзянова- Жигалина (Фефелова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедзянова- Жигалина (Фефелова) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

еб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1952

Отец: Фефелов Яков Дасьевич

Мать: Фефелова Ирина

Рождение ребёнка
13.05.1978

Дочь: Данильянцева-Сафиулина Лилия Рапхатовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.02.1987

Дочь: Исмагилова Эльвира Рапхатовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедзянов Рапхат Исламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жигалин Георгий Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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