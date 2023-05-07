Мухамедзянова- Жигалина (Фефелова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1952
Отец: Фефелов Яков Дасьевич
Мать: Фефелова Ирина
Рождение ребёнка
13.05.1978
Дочь: Данильянцева-Сафиулина Лилия Рапхатовна
Рождение ребёнка
19.02.1987
Дочь: Исмагилова Эльвира Рапхатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жигалин Георгий Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край