Таран Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таран Андрей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таран Анатолий Андреевич

Мать: Москалец Надежда Трофимовна

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