Сыромятников Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1993
Дата смерти19.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.09.2006