Сыромятников Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятников Владимир Сергеевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

07.01.1993

Дата смерти

19.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Королёв, Королев, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.09.2006
Королёв, Королев, Московская область
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