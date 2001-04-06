Попов Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1952

Дата смерти

06.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Попова (Толстых) Людмила (Любовь) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Попова (Толстых) Людмила (Любовь) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Толстых) Людмила (Любовь) Дмитриевна

Смерть
06.04.2001

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