Попов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1952
Дата смерти06.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Попова (Толстых) Людмила (Любовь) Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова (Толстых) Людмила (Любовь) Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2001