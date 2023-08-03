Перезасалина Парасковья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перезасалина Парасковья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1668 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перезасалин Яков Федотович

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Перезасалин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Перезасалин Яков Федотович

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Дер Часчихи ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
1740
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист

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