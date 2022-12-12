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Глинка Николай Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.01.1895

Дата смерти

13.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1895

Отец: Глинка Дмитрий Николаевич

Мать: Глинка Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
07.01.1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Петров. Восприемники - московский 2-й гильдии купец Николай Петрович Ледков и дочь вологодского мещанина Ольга Петровна Ледкова.
Смерть
13.04.1915
Убит в бою в Карпатах, там и похоронен.
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