Глинка Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1895
Дата смерти13.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1895
Отец: Глинка Дмитрий Николаевич
Мать: Глинка Вера Петровна
Крещение
07.01.1895
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Петров. Восприемники - московский 2-й гильдии купец Николай Петрович Ледков и дочь вологодского мещанина Ольга Петровна Ледкова.
Смерть
13.04.1915
Убит в бою в Карпатах, там и похоронен.