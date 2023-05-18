Григорьева (Еремеева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева (Еремеева) Наталья Васильевна

Григорьева (Еремеева) Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1923

Отец: Еремеев Василий Прокопьевич

Мать: Еремеева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
После ?.10.1945

Муж: Григорьев Павел Иванович

Крестьянск
Рождение ребёнка
02.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.02.1948

Сын: Григорьев Николай Павлович

Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович

Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1951

Сын: Григорьев Леонид Павлович

Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович

Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович

Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович

Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович

Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович

Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович

Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Крестьянск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close