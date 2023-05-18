Григорьева (Еремеева) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1923
Бракосочетание
После ?.10.1945
Крестьянск
Рождение ребёнка
02.07.1946
Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.02.1948
Сын: Григорьев Николай Павлович
Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1951
Сын: Григорьев Леонид Павлович
Отец ребёнка: Григорьев Павел Иванович
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.02.1954
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1956
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1958
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.07.1962
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.02.1964
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Крестьянск