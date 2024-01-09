Боталова Фекла Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович
Отец ребёнка: Боталов Спиридон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Боталов Егор Спиридонович
Отец ребёнка: Боталов Спиридон Кондратьевич
Смерть
Неизвестно