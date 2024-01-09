Боталова Фекла Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Фекла Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович

Отец ребёнка: Боталов Спиридон Кондратьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Боталов Егор Спиридонович

Отец ребёнка: Боталов Спиридон Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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