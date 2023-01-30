Мясникова Степанида Лукоянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Степанида Лукоянова

Место рождения

Шильнебаш, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Шильнебаш, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Иван Дорофеев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мясников Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Мясников Иван Дорофеев

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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