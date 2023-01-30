Мясникова Степанида Лукоянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мясников Лаврентий Иванов
Отец ребёнка: Мясников Иван Дорофеев
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно