Васина Мира Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина Мира Яновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.?

Отец: не указан

Мать: Грибкова Светлана Евгеньевна

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