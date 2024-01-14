Буров Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925
Отец: Буров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1950
Дочь: Распопова (Бурова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Мананникова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1965
Дочь: Дергилёва (Бурова) Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Мананникова Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно