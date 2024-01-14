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Буров Николай Алексеевич

Место рождения

Анна, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925

Отец: Буров Алексей

Мать: не указана

Анна, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1950

Дочь: Распопова (Бурова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Мананникова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1965

Дочь: Дергилёва (Бурова) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Мананникова Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно

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