Некрасов Илларион Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1906
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Рождение ребёнка
1927
Сын: Некрасов Виктор Илларионович
Мать ребёнка: Некрасова Дора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Нина Илларионовна
Мать ребёнка: Некрасова Дора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Некрасова Дора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Дора
Смерть
1941