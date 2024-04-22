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Некрасов Илларион Иванович

Место рождения

Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Некрасов Иван Ксенофонтович

Мать: Некрасова Матрена Кондратьевна

Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Некрасов Виктор Илларионович

Мать ребёнка: Некрасова Дора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Нина Илларионовна

Мать ребёнка: Некрасова Дора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Некрасова Дора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Дора

Смерть
1941
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