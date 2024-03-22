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Якунин Алексей Сергеевич

Место рождения

Оус, Ивдельский, Свердловская область

Дата рождения

30.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1984

Отец: Якунин Сергей Алексеевич

Мать: Якунина Ирина Владимировна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.2007

Сын: Якунин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Якунина Елена

Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.08.2010

Сын: Якунин Вадим Алексеевич

Мать ребёнка: Якунина Елена

Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
10.06.2022

Жена: Якунина Наталья

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.08.2022

Дочь: Якунина Арина Алексеевна

Мать ребёнка: Якунина Наталья

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Елена

Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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