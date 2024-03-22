Якунин Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1984
Рождение ребёнка
24.11.2007
Сын: Якунин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Якунина Елена
Рождение ребёнка
02.08.2010
Мать ребёнка: Якунина Елена
Бракосочетание
10.06.2022
Жена: Якунина Наталья
Рождение ребёнка
02.08.2022
Дочь: Якунина Арина Алексеевна
Мать ребёнка: Якунина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якунина Елена