Савин Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1959

Дата смерти

31.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апсина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Савина Наталья Ивановна

Смерть
31.10.2021
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