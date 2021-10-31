Савин Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1959
Дата смерти31.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апсина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Савина Наталья Ивановна
Смерть
31.10.2021