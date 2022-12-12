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Салихьян Гильмияр улы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

09.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Гильмияр Хусаин улы

Мать: Гайникамал

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Дочь: Бибихакима Салихьян кызы

Мать ребёнка: Бибихатира Шагидулла кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.

Сын: Зорифьян Салихьян улы

Мать ребёнка: Бибихатира Шагидулла кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1919

Дочь: Бибигашия Салихьян кызы

Мать ребёнка: Бибихатира Шагидулла кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мавлиха Салихьян кызы

Мать ребёнка: Бибихатира Шагидулла кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибихатира Шагидулла кызы

Смерть
09.03.1922
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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