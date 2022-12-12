Салихьян Гильмияр улы
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти09.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Гильмияр Хусаин улы
Мать: Гайникамал
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Дочь: Бибихакима Салихьян кызы
Мать ребёнка: Бибихатира Шагидулла кызы
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.
Мать ребёнка: Бибихатира Шагидулла кызы
Рождение ребёнка
10.01.1919
Дочь: Бибигашия Салихьян кызы
Мать ребёнка: Бибихатира Шагидулла кызы
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мавлиха Салихьян кызы
Мать ребёнка: Бибихатира Шагидулла кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1922