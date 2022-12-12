Пархимович Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устинья Давидова
Отец ребёнка: Пархимович Давид Семенов
Рождение ребёнка
10.12.1798
Сын: Пархимович Мина(?) Давидов
Отец ребёнка: Пархимович Давид Семенов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Пархимович Давид Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно