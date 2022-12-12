Пархимович Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархимович Агафья Иванова

Пархимович Агафья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устинья Давидова

Отец ребёнка: Пархимович Давид Семенов

Рождение ребёнка
10.12.1798

Сын: Пархимович Мина(?) Давидов

Отец ребёнка: Пархимович Давид Семенов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пархимович Иван Давидов

Отец ребёнка: Пархимович Давид Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархимович Давид Семенов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close