Философов Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилософов Федор Васильев

Философов Федор Васильев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Философов Василий Семенов

Мать: Философова Анна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.10.1771

Жена: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
19.11.1772

Дочь: (Философова) Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Философова) Марфа Федоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1777

Сын: Философов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
13.05.1778

Дочь: (Философова) Ефросинья Фёдорова

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1780

Сын: Философов Иван Федоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1783

Сын: Философов Василий Федоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
22.03.1785

Сын: Философов Максим Фёдоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
15.05.1787

Дочь: (Философова) Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
26.04.1788

Сын: Философов Иван Младший Федоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
13.05.1789

Сын: Философов Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1791

Сын: Философов Павел Федоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
16.08.1792

Сын: Философов Петр Федоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
19.04.1794

Сын: Философов Егор Федоров

Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.