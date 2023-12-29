Философов Федор Васильев
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Философов Василий Семенов
Мать: Философова Анна Петрова
Дочь: (Философова) Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Дочь: (Философова) Марфа Федоров
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Сын: Философов Григорий Федоров
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Дочь: (Философова) Ефросинья Фёдорова
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Сын: Философов Василий Федоров
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Дочь: (Философова) Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Сын: Философов Иван Младший Федоров
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Сын: Философов Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина
Мать ребёнка: Философова Настасья Никитина