Давыдова Федосья
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смерти14.11.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Иванов Давыд
Мать: Косьмина Анисья
Бракосочетание
03.02.1869 ст.
Муж: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Николаев Михаил
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Дочь: Николаева Татьяна
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.
Дочь: Николаева Устинья
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
06.12.1876 ст.
Сын: Николаев Павел
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
30.08.1878 ст.
Дочь: Николаева Нимфодора
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
14.10.1880 ст.
Дочь: Николаева Зиновия
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
29.03.1882 ст.
Дочь: Николаева Мария
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.
Сын: Николаев Азарий
Отец ребёнка: Тихонов Николай
Смерть
14.11.1894 ст.