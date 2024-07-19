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Давыдова Федосья

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

14.11.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Иванов Давыд

Мать: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
03.02.1869 ст.

Муж: Тихонов Николай

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Николаев Михаил

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.

Дочь: Николаева Татьяна

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.

Дочь: Николаева Устинья

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.12.1876 ст.

Сын: Николаев Павел

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.08.1878 ст.

Дочь: Николаева Нимфодора

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.10.1880 ст.

Дочь: Николаева Зиновия

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.03.1882 ст.

Дочь: Николаева Мария

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.

Сын: Николаев Азарий

Отец ребёнка: Тихонов Николай

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
14.11.1894 ст.

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