Бочарников Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарников Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1866

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1930
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
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