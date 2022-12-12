Бочарников Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1866
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1930
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область