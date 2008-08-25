Поросный Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поросный Роман Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2008

Отец: Поросный Александр Александрович

Мать: Поросная Ольга Дмитриевна

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