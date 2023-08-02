Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Гаврилович

Место рождения

Полично, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полично, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
05.11.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 05.11.1907 Калихновщины матрос Михаил Андреевич Полично крестьянская девица Анна Евгеньевна по жениху Калихновщины крестьянин Петр Андреевич по жениху Калихновщины кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно

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