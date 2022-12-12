Маркина Елена Николаевна
Место рожденияЗападная Белорусия
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Западная Белорусия
Рождение ребёнка
19.02.1923
Сын: Маркин Василий Никонорович
Отец ребёнка: Маркин Никонор
Рождение ребёнка
27.09.1927
Дочь: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна
Отец ребёнка: Маркин Никонор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркин Никонор
Смерть
1968
Узбекская ССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент