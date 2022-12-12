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Маркина Елена Николаевна

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Место рождения

Западная Белорусия

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Западная Белорусия
Рождение ребёнка
19.02.1923

Сын: Маркин Василий Никонорович

Отец ребёнка: Маркин Никонор

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.09.1927

Дочь: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна

Отец ребёнка: Маркин Никонор

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Никонор

Смерть
1968
Узбекская ССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
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