Воробьёва Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Степанида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1900

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Ермолаевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Ермолаевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1905

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Ермолаевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.02.1908

Сын: Воробьёв Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Ермолаевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Михаил Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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