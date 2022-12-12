Воробьёва Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1900
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
09.04.1905
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
10.02.1908
Сын: Воробьёв Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно